Télikabát nélkül indul a hét kedden Pécsen – felhős, de szélcsendes nap várható

Reggel/délelőtt: A nap reggelén még pulóveres, hűvös lesz Pécs belvárosában: a minimumhőmérséklet elérheti az 8–10 °C-ot, és marad az erősen felhős égbolt. A szél alig érzékelhető lesz, így a levegő viszonylag nyugodtnak tűnik. Ez a hangulat olyasmi lehet, mint amikor egy őszi séta első lépéseinél még kissé friss a levegő, de kevésbé zavaró.

Délután: A délután folyamán – bár a felhőzet megmarad – fokozatos melegedésre számíthatunk, a csúcs hőmérséklet akár 16–18 °C körül is alakulhat. A napsütés ugyan rejtve marad a felhők mögött, de az idő mégsem lesz borongós vagy hideg, inkább visszafogottan őszi. A szél továbbra is szelíd marad, így – ha meleg ruhában indulunk útnak – nyugodt időben tehetünk egy rövid városi sétát vagy elintézhetjük teendőinket a szabadban kellemesen.