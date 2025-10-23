Kellemes őszi nap vár ránk Pécsen csütörtökön – de mire számíthatunk?

Reggel:

A reggel borongósan indul, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 11 °C körül alakul, így érdemes pulóvert hozni. A szél enyhe lesz, és a levegő páratartalma is magas.

Délután:

Dél körül a felhőzet felszakadozik, és több órás napsütésre is lehet számítani. A nappali maximum hőmérséklet 22 °C körül alakul, így kellemes sétaidő lesz. A szél továbbra is enyhe marad.

Este:

Este borongós idő lesz, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 °C körül alakul, így egy könnyű kabát is elegendő lesz. A szél enyhe marad.

Pénteken hasonló időjárásra számíthatunk, napsütéses, enyhén felhős nappalra.