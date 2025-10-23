4 órája
Kellemes őszi nap vár ránk Pécsen csütörtökön – de mire számíthatunk?
Pécs lakói csütörtökön, október 23-án kellemes, őszi időre számíthatnak. A nappali hőmérséklet 11 és 22 °C között alakul, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz, és borongós reggel után délutánra kisüt a nap.
Reggel:
A reggel borongósan indul, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 11 °C körül alakul, így érdemes pulóvert hozni. A szél enyhe lesz, és a levegő páratartalma is magas.
Délután:
Dél körül a felhőzet felszakadozik, és több órás napsütésre is lehet számítani. A nappali maximum hőmérséklet 22 °C körül alakul, így kellemes sétaidő lesz. A szél továbbra is enyhe marad.
Este:
Este borongós idő lesz, de csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 °C körül alakul, így egy könnyű kabát is elegendő lesz. A szél enyhe marad.
Pénteken hasonló időjárásra számíthatunk, napsütéses, enyhén felhős nappalra.
Összegzés:
Összességében kellemes, őszi időre számíthatunk, így a szabadtéri programoknak sem lesz akadálya.
Riasztás:
Riasztás jelenleg nincs érvényben.