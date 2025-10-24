október 23., csütörtök

Zivataros péntek Pécsen – mikor jön a megtisztulás?

Péntek délelőtt még hűvös, esetleg záporos reggelre ébredünk Pécsen, de délutánra lassan megnyugszik az ég, és a délutáni órákban akár már sétálni is kedvünk lehet. Ugyanakkor az erős szél és a heves zivatarok figyelmeztetést is kaptak – érdemes figyelni.

Zivataros péntek Pécsen – mikor jön a megtisztulás?

Forrás: teol

Reggel / Délelőtt: A péntek reggel hűvös lesz, nagyjából 8–10 °C-ra számíthatunk, később délelőtt 11–13 °C köré emelkedik a hőmérséklet. A kezdeti órákban még többfelé előfordulhat zápor, a felhőzet erősen gomolyos-rétegzett, sőt hevesebb zivatar is kialakulhat. A szél dél-délnyugati irányból élénk, időnként erős lökésekkel – különösen az első órákban érdemes vigyázni.
Délután: Délutánra fokozatosan csökken a csapadék esélye, és a felhőzet is lazulhat: a hőmérséklet 14–16 °C között alakul. A napsütés pillanatokra is megjelenhet, így egy kellemes séta számára is kínálkozik lehetőség – persze a maradék felhőkkel és a még fújó széllökésekkel számolnunk kell. A szél ekkor is élénk marad, de átmenetileg kissé mérséklődhet.
Este: Az este folyamán ismét erősödhet a szél, és újabb záporok, akár hevesebb viharfelhők is érkezhetnek. A hőmérséklet 10–12 °C-ra esik vissza, később pedig helyenként 7–8 °C körül alakulhat. A felhőzet ismét megnövekszik, átmenetileg borult lehet az ég.

Összességében a következő napra kevésbé nyugodt, inkább változékony idő ígérkezik – arra viszont készüljünk, hogy a szél és a zivatarok komolyabb kihívást is jelenthetnek.

Riasztás:
A Országos Meteorológiai Szolgálat a Dél-Dunántúlra sárga riasztást adott ki heves zivatarok, erős széllökések és kiadós csapadék miatt. Legyünk elővigyázatosak, különösen a szálló-ágakkal, esőáztatta utakkal.

Kitekintés a következő napra:
Szombatra már szárazabb, nyugodtabb idő köszönthet be – a hőmérséklet kissé emelkedik, és a szél is várhatóan mérséklődik.

Összegzés:
Összességében változékony, szeles és olykor zivataros napra kell készülni Pécsen, így a szabadtéri programokat inkább a délutáni szakaszra érdemes időzíteni.

