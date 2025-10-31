október 30., csütörtök

Péntek reggel már hűvös, pulóveres indítással érkezik Pécsre, délután viszont akár 15–16 °C-ig is melegedhet a levegő. A változékony égbolton záporok is előfordulhatnak, miközben a szél megélénkül – a szabadtéri programokat így érdemes picit át gondolni. Az időjárás Pécs térségében ismét szeszélyes lesz.

Bama.hu
Záporos, szeles péntek jön Pécsen – meddig tart a borongós idő?

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: andreiuc88

Milyen idő lesz holnap Pécsen? Péntek reggel/délelőtt: Pécs időjárása hűvösen indul, a minimum hőmérséklet 6–8 °C körül alakulhat, így hidegebbnek érezhetjük a korai órákban a reggeli séta vagy az iskolába út során – érdemes melegebb ruhát választani. Az ég többfelé felhős lesz, és a dél-délnyugati szél könnyedségét nem árasztja majd magabiztosan: mérsékelt széllel (kb. 15-20 km/h) érdemes számolni. A csapadék esélye is nő: a felhők mögül zápor is előbukkanhat, az időjárás Pécs térségében is változékony lesz.

Az időjárás Pécs térségében változékony lesz.

Péntek délután: A HungaroMet szerint a nap során 14–16 °C-ig emelkedhet a hőmérséklet, ami egy őszi naphoz képest még barátságosnak számít. Ugyanakkor a felhőzet továbbra is változékony marad: időnként előbújhat a nap, de futó záporokkal is kell számolni. Az időjárás-előrejelzés Pécs térségére vonatkozóan azt mutatja, délután a szél dél-délnyugatról élénkül, lökésekben akár 25 km/h-t is elérhet – a „kellemes sétaidő” kissé szelesnek tűnhet.

Péntek este: A hőmérséklet fokozatosan visszaesik 11–12 °C köré, a levegő hűvösnek hat majd – kabát ajánlott. A felhős ég és a megmaradó szél miatt a levegő időnként kissé huzatosnak érezhető. A záporoknak még mindig van esélye, különösen a késő esti órákban – ezért összhatásként borultabb, de nem vészesen rossz időre számíthatunk.

Várható időjárás Pécs térségében

A szombatra várhatóan átmenetien javul az idő az előrejelzés szerint: kevesebb lesz a felhő és kisebb eséllyel érkezik csapadék, így talán naposabb, csendesebb őszi napban lehet részünk.

Összegzés: Összességében pénteken őszi, hűvös, kissé szeles és többfelé felhős idő vár Pécsen – szabadtéri programok nem esnek áldozatul az időnek, de a hűvösebb, változékonyabb időjárás miatt érdemes rugalmasan szervezni. Riasztás jelenleg nincs érvényben.

 

