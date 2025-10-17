Napsütéses, hűvös péntek vár Pécsen – ilyen lesz az időjárás Baranyában

Az időjárás Pécsen a következőképpen alakul a héten.

Péntek reggel és délelőtt

A hajnal hűvösen indul, a hőmérséklet 5–6 °C körül alakul. Reggelre kisebb párásság, helyenként ködfoltok is megjelenhetnek, főként a Mecsek lábánál. Délelőttre azonban gyorsan felszáll a köd, és derült, napos időjárás veszi át a főszerepet. A szél gyenge marad, alig érezhető légmozgással.

Délután

Délutánra Pécs időjárása igazán kellemes lesz: a hőmérséklet 14–16 °C közé emelkedik, miközben a napsütés továbbra is meghatározó marad. A HungaroMet előrejelzése szerint csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad, főként északnyugati irányból. A levegő friss, az ég nagyrészt derült vagy enyhén felhős, ideális idő a szabadtéri programokhoz.

Este

Késő estére a hőmérséklet 9–10 °C köré csökken, de az ég többnyire tiszta marad. A pécsi időjárás ekkor is száraz, nyugodt lesz, csapadék nélkül. A szél estére tovább gyengül, így nyugodt, kellemes őszi estére számíthatunk.

Riasztás jelenleg nincs érvényben. A szombati előrejelzés szerint hasonlóan nyugodt, de kissé hűvösebb, napos időre van kilátás Pécs és térsége felett.