Milyen idő lesz holnap Pécsen? – Előrejelzés 2025. 10. 25.

A HungaroMet előrejelzése szerint változékony időnk lesz. De pontosan milyen idő lesz holnap Pécsen?

Fotó: MW

Szombaton (2025. 10. 25.) az időjárás Pécsen és Baranyában változékony lesz. Reggel 10–12 °C, napközben 17–18 °C körül alakul a hőmérséklet.  A nap első felében felhős égbolt, délután rövid napsütés is lehet, de záporok, helyenként gyenge eső előfordulhat. Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél fújhat. 

Az időjárás Pécs városában változékony lesz! Fotó: Vendel Lajos

Milyen idő lesz holnap?

A HungaroMet időjárás-előrejelzése alapján sárga figyelmeztetés van érvényben a térségben a szélerősödés és zivatarok miatt – érdemes figyelni a friss riasztásokat. Az időjárás-előrejelzés szerint a pécsi hétvége enyhén szeles, de viszonylag enyhe lesz. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
