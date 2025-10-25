Milyen idő lesz holnap Pécsen? – Előrejelzés 2025. 10. 25.

Szombaton (2025. 10. 25.) az időjárás Pécsen és Baranyában változékony lesz. Reggel 10–12 °C, napközben 17–18 °C körül alakul a hőmérséklet. A nap első felében felhős égbolt, délután rövid napsütés is lehet, de záporok, helyenként gyenge eső előfordulhat. Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél fújhat.

Az időjárás Pécs városában változékony lesz! Fotó: Vendel Lajos

Milyen idő lesz holnap?

A HungaroMet időjárás-előrejelzése alapján sárga figyelmeztetés van érvényben a térségben a szélerősödés és zivatarok miatt – érdemes figyelni a friss riasztásokat. Az időjárás-előrejelzés szerint a pécsi hétvége enyhén szeles, de viszonylag enyhe lesz.