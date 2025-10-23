Milyen idő lesz ma, október 23-án Pécsen?

Reggel/délelőtt: Ma reggel a hajnali órákban a HungaroMet előrejelzése alapján még hűvösebb lehet – a minimum hőmérséklet 7-9 °C körül alakulhat, így egy könnyű kabátra vagy kardigánra mindenképp szükség lesz. A délelőtt folyamán a felhőzet fokozatosan felszakadozik, egyre több napsütésre van kilátás. Csapadék nem várható. A szél délnyugati irányból mérsékelt sebességgel fog fújni (kb. 10-20 km/h értékekkel), ami kellemes sétára is kiváló lehet.

Délután: Délutánra tovább emelkedik a hőmérséklet, a maximum várhatóan 19-21 °C körül alakul – igazi sétaidő a városban vagy a környéken. A napos időben a délies szél kissé erősebbé válhat, de továbbra sem számítunk feltűnően intenzív lökésekre. A felhőzet csak helyenként zavarhatja meg a napsütést, így a korszakos „őszies” hangulat dominál. Csapadék továbbra sem érzékelhető.

Este: Az estével együtt visszahűl a levegő, 11-13 °C körüli értékre is számíthatunk – a szél gyengül, a felhők pedig ismét gyarapodhatnak. A légmozgás megmarad délnyugatról, de már mérsékeltebb formában. Csapadék nem várható, így nyugodt, csillagosnak ígérkező éjszakánk lehet, amely tökéletes alkalom lehet egy kiadós esti sétára vagy a baráti beszélgetéshez.

Holnapra enyhe melegedés valószínű, több napsütéssel és akár 22-23 °C-os maximumokkal – így az őszi időjárás újabb szép epizódja következik.

Ma Pécsen tehát egy kellemes, kora őszi napra számíthatunk: napsütés, enyhe szél és csapadékmentes idő jellemzi – a szabadtéri programoknak sem lesz akadálya. Riasztás jelenleg nincs érvényben.