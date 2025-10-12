október 12., vasárnap

Milyen lesz ma az időjárás Pécs környékén?

Október 12-én, vasárnap derült, napos idő várható, mérsékelt északnyugati széllel. Hajnalban 6–10, délután 19–21 fok lesz. Este is derült marad az ég, a szél elcsendesedik. Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani.

 

