Mindenki felkészült? A hétvégén megérkezhet az első fagy!

A MeteoMecsek 48 órás előrejelzése szerint szombat hajnalban akár egy fok is lehet Baranyában.

Bama.hu

Péntek délután sem kell sok felhőtől tartani, marad a gyengén felhős-napos idő. A hőmérséklet maximuma 13 és 15 fok között alakul. Az északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. Estére marad a gyengén felhős idő, a légmozgás fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 5 fok közelében alakul.

Szombaton hajnalban derült időre ébredhetünk. A hajnali minimumok 1 és 4 fok között alakulnak, de a völgyekben és a fagyra érzékeny területeken gyenge fagy sem kizárt. A déli szél mérsékelt marad. Délelőtt folytatódik a napos idő, a légmozgás mérsékelt lesz.

Délután folytatódik a derült idő. A maximum-hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. A déli szél mérsékelt marad. Este északnyugat felől felhősödés kezdődik, egy hidegfront közelíti meg térségünket, de csapadék az éjféli órákig nem várható. A déli szél mérsékelt marad - írta a Meteo Mecsek.

 

