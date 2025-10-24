október 24., péntek

Salamon névnap

Most már tényleg itt az igazi ősz – és nem ejt foglyokat!

Címkék#séta#hőmérséklet#zápor

Miközben néhány napja még szép, napsütéses idő volt az ablakunk előtt, mostanra ránkvicsorgott az igazi, kegyetlenebb ősz – rengeteg esővel.

Az eddigi kellemes időt felváltotta az esős időszak, egyre*másra csapnak le ránk kisebb-nagyobb zivatarok, záporok. Van, hogy csak éppen szemerkél, máskor meg egyenesen szakad, de mindegy is, az biztos, hogy el tudja venni a kedvünket a nagy sétáktól, a kellemes kirándulásoktól. 

Az előrejelzések szerint ráadásul egyre hidegebb is lesz – a következő napokban nemigen megy 15 fok fölé a hőmérséklet. 

 

