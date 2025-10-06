Korábban jön a tél?
2 órája
Ne most indulj az Adriára: havazott a horvát autópályán (FOTÓ)
Románia után Horvátországba is havazott.
Havazott a horvát autópályán.
Forrás: Neverin
A közelmúltban számoltunk be arról, hogy leesett az első hó Romániában, vasárnap pedig a horvát autópályán hullott nagy pelyhekben a hó. Előbb jön a téli időjárás, ne induljunk el fürdeni az Adriára téli gumi nélkül.
Havazás Horvátországban
