Ne tedd el az esernyőt! Változékony hétvége vár Baranyára

A Meteo Mecsek előrejelzése alapján az időjárás koránt sem lesz unalmas Pécs és Baranya térségében.

Szombat hajnalban pára és ködfoltok képződnek Baranya térségében, amelyek a reggeli órákra fokozatosan feloszlanak. A hőmérséklet 4 és 6 fok között alakul, a szél gyenge, változó irányú lesz. Délelőtt szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, a déli szél többfelé megélénkül.

Délután sem zárható ki egy-egy futó zápor, a levegő legfeljebb 15–17 fokig melegszik. Estére egy közeledő mediterrán ciklon felhőzete érkezik meg, de csapadék még nem várható, a hőmérséklet 5 fok körül alakul.

Vasárnap hajnalban borongós, helyenként párás időre ébredhetünk. Reggelre 5–7 fokig hűl a levegő, a szél mérsékelt marad. Délelőtt is folytatódik a borult idő, elszórtan már kisebb eső is előfordulhat, az északkeleti szél időnként megélénkül.

 

