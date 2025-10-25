október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Nem hiszünk a szemünknek: leesett az első hó – októberben!

Címkék#tél#Meteo Mecsek#autópálya#Magyarország#hó

Jelentősen megváltozott az időjárás a Meteo Mecsek szerint. Lehet, hogy korábban megérkezett a tél?

Bama.hu
Nem hiszünk a szemünknek: leesett az első hó – októberben!

Forrás: Meteo Mecsek Facebook-oldal

Fotó: Demecs Norbi

Úgy tűnik a tél nem várat magára, az előrejelzések nem csaltak, Románia és Horvátország után Magyarországra is megérkezett a tél. A Meteo Mecsek jelzése szerint ugyanis hózápor volt ma délelőtt a Kékestetőn, így az első havazás a szezonban megtörtént.

Ahogy azt korábbi cikkünkben már megírtuk, Pécsen is változást hozhat az időjárás, nem kizárt, hogy a viharok jégdarával is jelentkeznek, így érdemes óvatosnak lenni az utcán és az autóban egyaránt. Baranyát is érinti, hogy szombatról vasárnapra virradóra elsőfokú (citromsárga) riasztást léptetett életbe a HungaroMet Zrt. A veszélyjelzés oka a kialakuló zivatarok lehetősége, amelyek elsősorban villámlással járhatnak, de helyenként erősebb széllökések és jégeső is kísérheti azokat. Készüljünk tehát!

Forrás: Meteo Mecsek, Fotók: Demecs Norbi túrái

A közelmúltban pedig arról is beszámoltunk, hogy leesett az első hó Romániában, illetve a horvát autópályán hullott nagy pelyhekben a hó október elején.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu