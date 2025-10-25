Nem hiszünk a szemünknek: leesett az első hó – októberben!

Úgy tűnik a tél nem várat magára, az előrejelzések nem csaltak, Románia és Horvátország után Magyarországra is megérkezett a tél. A Meteo Mecsek jelzése szerint ugyanis hózápor volt ma délelőtt a Kékestetőn, így az első havazás a szezonban megtörtént.

Ahogy azt korábbi cikkünkben már megírtuk, Pécsen is változást hozhat az időjárás, nem kizárt, hogy a viharok jégdarával is jelentkeznek, így érdemes óvatosnak lenni az utcán és az autóban egyaránt. Baranyát is érinti, hogy szombatról vasárnapra virradóra elsőfokú (citromsárga) riasztást léptetett életbe a HungaroMet Zrt. A veszélyjelzés oka a kialakuló zivatarok lehetősége, amelyek elsősorban villámlással járhatnak, de helyenként erősebb széllökések és jégeső is kísérheti azokat. Készüljünk tehát!

Forrás: Meteo Mecsek, Fotók: Demecs Norbi túrái

A közelmúltban pedig arról is beszámoltunk, hogy leesett az első hó Romániában, illetve a horvát autópályán hullott nagy pelyhekben a hó október elején.