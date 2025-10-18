Október, gyere rám! Hangulatos hétvége szakad a nyakunkba

Októberben az a jó, hogy olyan nagyon nincsen már meleg, de olyan nagyon nincsen hideg sem. Azaz: pont jó az idő egy kis kiránduláshoz, sétához a természetben. És igen, kis szerencsével még szarvasokkal is simán összefuthatunk – a béke és a csend ugyanis őket is megmozgatja.

Ezen a hétvégén ráadásul tényleg kellemes lesz az idő. Az előrejelzések szerint ugyan kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, de a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.