Októberi időjárás: már tudjuk mi vár ránk

Baranyában is egyre hűvösebbek az éjszakák, októberben már gyakran fordulhat elő 0 °C közeli minimum, sőt a hónap második felében a fagy sem kizárt. Bár az évszak legszárazabb hónapjának számít, a vármegye térségében rendszerint több csapadék hullik, mint máshol az országban – átlagosan 53–56 milliméter. Az októberi időjárás-előrejelzés szerint azonban a szokásosnál is csapadékosabb időszak elé nézünk.

Az októberi időjárás nem lesz a legkellemesebb

Fotó: MW

A Köpönyeg információ szerint az esőzések nem folyamatosan, hanem szakaszosan érkeznek. Október közepén hidegfrontok vethetik vissza a hőmérsékletet, erősebb széllel és nagyobb kiterjedésű esőkkel. A Mecsek térségében ilyenkor tehát kifejezetten csípős hajnalokra készülhetünk, napközben pedig jellemzően 14–16 fok körüli maximumokra.

A hónap vége felé újabb felhősödés és csapadékos periódus jöhet, amit rövid melegedés követhet. Tartósan hideg időre egyelőre kicsi az esély, de a változékonyság meghatározó marad. Összességében Baranyában idén akár a megszokottnál kétszer több eső is hullhat, így az októberi erdei sétákon a színes levelek mellett a nedves avar lesz a legjellemzőbb kísérő.

Az októberi időjárás mellett már a téllel kapcsolatban is vannak infók

S, hogy mikor jön el a tél térségünkbe? A HungaroMet elemzései alapján elkészült a hosszútávú időjárás előrejelzés. Eszerint nem kell attól tartanunk, hogy idén nagyon zord lesz a téli időjárás.