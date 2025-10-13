október 13., hétfő

Őszi csoda: ilyen szép időt ígérnek Baranyában

Bama.hu
A hétfői napon Baranyában csapadékra nem kell számítanunk, a nap nagy részében napos, helyenként enyhén felhős idő várható. 

A hőmérséklet reggel 9 °C körül alakul, délutánra pedig egészen 18 °C-ig emelkedik. A szél mérsékelt lesz, 17 km/h körüli légmozgással. A hét további részében a hőmérséklet kissé csökken, napközben 15–16 °C körüli maximumok várhatók, de továbbra is száraz, napos, kellemes őszi időre készülhetünk Baranyában.

 

 

