Időjárás
44 perce
Őszi csoda: ilyen szép időt ígérnek Baranyában
A hétfői napon Baranyában csapadékra nem kell számítanunk, a nap nagy részében napos, helyenként enyhén felhős idő várható.
A hőmérséklet reggel 9 °C körül alakul, délutánra pedig egészen 18 °C-ig emelkedik. A szél mérsékelt lesz, 17 km/h körüli légmozgással. A hét további részében a hőmérséklet kissé csökken, napközben 15–16 °C körüli maximumok várhatók, de továbbra is száraz, napos, kellemes őszi időre készülhetünk Baranyában.
Ezt ne hagyja ki!Perbeszédek következnek
18 órája
Sokkoló: bíróság előtt a pécsi családi tragédia vádlottjai
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre