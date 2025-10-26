október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Időjárás

Pécsre lecsap az őszi vihar – záporok, villámok és hirtelen lehűlés jöhet vasárnap

Pécsen és Baranyában 2025. október 26-án hűvös, őszies, időnként csapadékos időre lehet számítani.

Pécsre lecsap az őszi vihar – záporok, villámok és hirtelen lehűlés jöhet vasárnap

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Kichigin

A kora reggeli órák várhatóan többnyire felhősek lesznek, néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalra 8–10 °C köré csökken.

Napközben marad a borongós, felhős idő, csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. A déli órákban 11–12 °C körül alakul a hőmérséklet, de időnként eleredhet az eső vagy zápor is, különösen a kora délutáni órákban.

Késő délutántól estig ismét többfelé kialakulhat eső, a hőmérséklet 9–10 °C-ra csökken. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében akár viharossá is fokozódhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki heves zivatarok miatt a Dél-Dunántúl térségére. Ez azt jelenti, hogy villámlás, erős széllökés vagy jégeső is előfordulhat a nap folyamán.

Hűvös, változékony, csapadékos vasárnap várható Pécsen, helyenként zivatarokkal és erős széllökésekkel. Érdemes esernyőt vagy esőkabátot vinni, és óvatosan közlekedni.

 

