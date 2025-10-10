október 10., péntek

Pénteken már előbújhat a nap is, de ez még nem minden – mutatjuk, mi vár ránk hétvégén!

Várható időjárás Baranyában

Péntek
A reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

Szombat
A napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban az északnyugati szél többfelé élénk lesz. A csúcshőmérséklet megközelíti a 19 fokot.

Vasárnap
Sok napsütésre és fátyolfelhőkre készülhetünk, csapadékmentes idő mellett. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellemezheti a napot.

Hétfő
Hidegfront érkezhet, amely erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14–20 fok közé eshet vissza.

 

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu).

 

