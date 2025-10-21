1 órája
Pulóveres szerda Pécsen – milyen idő várható október 22-én?
Szerdán Pécsen hűvös, de napos időre ébredhetünk, így a reggel még inkább pulóveres viseletet kíván. A nap folyamán élénk, de kellemes szellő fúj, esőre pedig szinte biztosan nem kell számítani.
Szerda reggel 5-7 fok közötti minimumhőmérsékletre ébredhetünk. Az ég többnyire tiszta vagy gyengén felhős lesz, így a reggeli órákban már ragyogó őszi napsütésben lehet részünk. A szél délnyugati irányból mérsékelt, frissítő hatású.
Délutánra 15-17 fokig melegszik a levegő, kellemes időt teremtve a szabadtéri tevékenységekhez. A napsütést csak enyhe gomolyfelhők szűrik, a szél továbbra is délnyugatról fúj, élénk, de nem zavaró erejű.
Este 9-11 fok közé hűl a levegő, a felhőzet szakadozott marad, csapadék nem várható. A szél mérséklődik és nyugati irányba fordul. Csütörtökön enyhe változás érkezik, felhősebb idővel és kisebb eséllyel csapadékkal.
Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk, így a szabadtéri programoknak sem lesz akadálya. Riasztás jelenleg nincs érvényben.