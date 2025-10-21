Pulóveres szerda Pécsen – milyen idő várható október 22-én?

Szerda reggel 5-7 fok közötti minimumhőmérsékletre ébredhetünk. Az ég többnyire tiszta vagy gyengén felhős lesz, így a reggeli órákban már ragyogó őszi napsütésben lehet részünk. A szél délnyugati irányból mérsékelt, frissítő hatású.

Délutánra 15-17 fokig melegszik a levegő, kellemes időt teremtve a szabadtéri tevékenységekhez. A napsütést csak enyhe gomolyfelhők szűrik, a szél továbbra is délnyugatról fúj, élénk, de nem zavaró erejű.