Eltehetjük a kabátokat

2 órája

Felmelegedés itt, hőségriadó ott − ilyen lesz a következő napok időjárása

Strandidő nem lesz, de azért végre egy kicsit fellélegezhetünk. Szingapúrban pedig a hőség miatt aggódhatnak.

Bama.hu

A nyári forróság szinte pillanatok alatt váltott át térségünkben őszies hidegre − a Kárpát-medence időjárás előrejelzése azonban újra melegedést mutat. A minimumok 8-9 fok körül maradnak, ám keddtől kezdve nap közben 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A várható csapadék mennyisége elenyésző lesz, ám a szeles időjárás velünk marad.

szingapúr időjárás
Olyan meleg nem lesz Pécsen, mint Szingapúrban, de kellemesebb napok elé nézünk.
Forrás: MW

Szingapúr időjárása: hőségriadó miatt aggódhatnak a Forma-1 szerelmesei

Az időjárás sokszínűségét jelzi, hogy míg pár napja arról számoltunk be, hogy Európa szerte több helyen is leesett az első hó és megérkezett a téli időjárás, addig Ázsiában hőségriadó miatt aggódnak. Már a hétvége előtt kiadta a figyelmeztetést az FIA a szingapúri hőség miatt, nem véletlenül.

Évek óta a Szingapúri Nagydíjat emlegetik a legnehezebb versenyként a Forma–1-es mezőny tagjai. Itt rendszeresen magas hőmérséklet és páratartalom várja a résztvevőket, akik az autóban ülve több mint 50 Celsius-fokos hőséget kénytelenek kiállni. A verseny során a versenyzők akár 4-5 kilogrammot is veszíthetnek a tömegükből.

 

