Szombaton változás jön – mutatjuk, hogy milyen időnk lesz a hétvégén

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Péntek

Észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.

Szombat

Eleinte borongós, erősen felhős idő valószínű, később csökken a felhőzet. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Néhol fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.

Vasárnap

A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A reggel már hideg lesz, több helyen számíthatunk talaj menti fagyra. A maximum 10 és 15 fok között várható.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.