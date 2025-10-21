Ez eddig a legpontosabb előrejelzés: ilyen lesz a téli időjárás

A téli időjárás idén érdekes kettősséget mutathat, állítja a mesterséges intelligencia: az elején enyhébb, később potenciálisan hidegebb fordulat érkezhet. A háttérben egy gyenge La Nina-jelenség és egy várhatóan meggyengülő Polar Vortex áll, ami több légköri bizonytalanságot hoz.

Ezúttal a mesterséges intelligenciát kérdeztük meg arról, hogy milyen lesz a téli időjárás.

Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Kettős lesz a téli időjárás: enyhén indul, aztán jöhet a zordabb oldala

December elejére viszonylag enyhe időszak jöhet, a nyugatias áramlás dominálhat, kevésbé fagyos napokkal, jórészt átlag körüli vagy kissé feletti hőmérsékletekkel. Ez az időszak nem biztosít sok tartós hótakarót, hiszen az első hetekben a hideg légtömegek még nem érnek el nagy mélységben a Kárpát-medencébe.

Január-február táján viszont nagyobb eséllyel következhet be átmenet: a gyengülő poláris örvény miatt hideg légtömegek jobban kitörhetnek, így rövidebb, de intenzívebb fagyos periódusok lehetnek, akár ónos esővel, havazással is – különösen a magasabb térségekben.

Lesz-e hóvihar, vagy marad a mostanában megszokott esős, latyakos tél?

Hó tekintetében azt tartja valószínűnek a mesterséges intelligencia, hogy a tél elején a megszokottnál kevesebb lehet a havazás az alacsonyabban fekvő vidéken, de a fejlődő hideg időszakokban – különösen január-februárban – a közép- és magasabban fekvő területeken látványosabb hótakaró is kialakulhat, amelyre szintén nem volt példa a közelmúltban.

Rendkívüli szárazságra és kiugró csapadék mennyiségre sem számít az MI: a lehulló nedvesség térségi eloszlása változó lehet, az enyhe időszakokat csapadékosabb napok szakíthatják meg, de stabilan havas, hideg, téli uralkodó állapot kevésbé valószínű.

Összegzésként a mesterséges intelligencia elmondta a hosszútávú időjárás előrejelzés kapcsán, hogy egy olyan tél várható, mely nem lesz feltétlenül extrém hideg vagy havazásban kiemelkedő. Az első szakasz inkább enyhébb, majd a második szakaszban komolyabb téli időjárási helyzetek is előfordulhatnak.