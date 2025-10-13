október 13., hétfő

Hosszútávú előrejelzés érkezett

2 órája

Ez eldőlt: ilyen lesz a téli időjárás, ekkor törhet ránk a tavasz!

Dénes napja mindent megmagyaráz, már amennyiben hiszünk az ilyesmiben. A téli időjárás kapcsán is érkezett előrejelzés.

Bama.hu
Ez eldőlt: ilyen lesz a téli időjárás, ekkor törhet ránk a tavasz!

Hóviharok és kemény tél, vagy enyhe és latyakos karácsony? Dénes napja adhatja meg a választ.

Október 9-e, Dénes napja a népi megfigyelések szerint fontos jelzőnap: az ilyenkor tapasztalt időjárásból következtetnek a téli időjárásra.A hagyomány úgy tartja, ha ezen a napon hideg, szeles, derült az idő, akkor kemény tél várható, míg ha borongós, enyhe az idő, akkor a tél is szelídebb lesz. A hosszútávú időjárás előrejelzés ugyanakkor nem tévedhetetlen.

téli időjárás
A téli időjárás kapcsán újabb előrejelzés került elő.
Ilyen lesz a téli időjárás, legalábbis Dénes szerint

Idén Dénes napja Baranya vármegyében változékonyan alakult, felhős idő, élénk szél, de 15–18 fokos hőmérséklet. A népi megfigyelések alapján ez inkább enyhébb téli időjárást vetít előre, bár a meteorológusok szerint az ilyen jóslatokat érdemes fenntartással kezelni. A tél közeledtével azonban egyre többen figyelik az őszi napok jeleit, hiszen a Dénes-napi idő sokak szerint előrevetíti, milyen hidegre, havazásra vagy éppen enyheségre számíthatunk a következő hónapokban. 

Amennyiben tehát Dénesnek igaza lesz, úgy nem kell hatalmas hóviharoktól és több méteres hótakaróktól tartanunk. A Baranya vármegye útjain uralkodó káosz miatt pedig ez nem lenne rossz hír, ugyanis az őszi időjárás is komoly gondokat okozott a közlekedésben.

 

 

