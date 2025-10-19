október 19., vasárnap

Nem sűrűn fordul elő

Ritka jelenés Baranya egén – szerencsére sikerült megörökíteni (FOTÓK!)

Olvasónk Szentlőrincen fotózta le a különös égi jelenséget. A melléknap csak ritkán jelenik meg, akkor sem mindig ilyen látványosan.

Mintha egy rakéta húzott volna el felettünk.

Forrás: Olvasói fotó

Különös és ritka égi jelenség Baranya felett: a melléknap egy látványos légköroptikai jelenség, amely a Nap két oldalán, általában 22°-kal tőle jobbra és balra jelenik meg fényes foltok formájában. A melléknapok a levegőben lebegő jégkristályokon megtörő és visszaverődő napsugarak miatt keletkeznek, leggyakrabban fátyolfelhős égen. 

A melléknap előfordulása gyakoribb, amikor beköszönt a téli időjárás.
Forrás: Olvasói fotó

A téli időjárás gyakoribb melléknapokat hozhat

Gyakran színesek – a Naphoz közelebb eső oldaluk vöröses, a külső részük kékes vagy fehéres, de a szivárvány összes színe megjelenhet –, és néha egy 22°-os haló részét képezik.

Ez a jelenség főként hideg, tiszta időben figyelhető meg, különösen akkor, amikor megérkezik a téli időjárás.

 

 

