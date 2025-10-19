22 perce
Ritka jelenés Baranya egén – szerencsére sikerült megörökíteni (FOTÓK!)
Olvasónk Szentlőrincen fotózta le a különös égi jelenséget. A melléknap csak ritkán jelenik meg, akkor sem mindig ilyen látványosan.
Mintha egy rakéta húzott volna el felettünk.
Forrás: Olvasói fotó
Különös és ritka égi jelenség Baranya felett: a melléknap egy látványos légköroptikai jelenség, amely a Nap két oldalán, általában 22°-kal tőle jobbra és balra jelenik meg fényes foltok formájában. A melléknapok a levegőben lebegő jégkristályokon megtörő és visszaverődő napsugarak miatt keletkeznek, leggyakrabban fátyolfelhős égen.
A téli időjárás gyakoribb melléknapokat hozhat
Gyakran színesek – a Naphoz közelebb eső oldaluk vöröses, a külső részük kékes vagy fehéres, de a szivárvány összes színe megjelenhet –, és néha egy 22°-os haló részét képezik.
Most megmutatják, milyen csodákat vesz el tőlünk a fényszennyezés!
Ez a jelenség főként hideg, tiszta időben figyelhető meg, különösen akkor, amikor megérkezik a téli időjárás.