Ritka jelenés Baranya egén – szerencsére sikerült megörökíteni (FOTÓK!)

Különös és ritka égi jelenség Baranya felett: a melléknap egy látványos légköroptikai jelenség, amely a Nap két oldalán, általában 22°-kal tőle jobbra és balra jelenik meg fényes foltok formájában. A melléknapok a levegőben lebegő jégkristályokon megtörő és visszaverődő napsugarak miatt keletkeznek, leggyakrabban fátyolfelhős égen.

A melléknap előfordulása gyakoribb, amikor beköszönt a téli időjárás.

Forrás: Olvasói fotó

A téli időjárás gyakoribb melléknapokat hozhat

Gyakran színesek – a Naphoz közelebb eső oldaluk vöröses, a külső részük kékes vagy fehéres, de a szivárvány összes színe megjelenhet –, és néha egy 22°-os haló részét képezik.