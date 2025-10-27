Újra kisüthet a nap hétfőn – mutatjuk, milyen időjárást ígérnek

Hétfőn reggel továbbra is borongós, nyirkos idő várható a dél-magyarországi térségben, köztük Pécsen. Az éjszaka folyamán megszűntek ugyan a záporok, de a felhőzet nem oszlott fel teljesen, a reggeli órákban is csak 7-8 °C-ot mérhetünk.

Délelőtt fokozatosan mérséklődik a felhőzet, és dél körül már egyre inkább előbújik a nap: 9–10 órára a hőmérséklet eléri a 10–11 °C-ot, déltájban pedig akár 12–13 °C-ig is emelkedhet. A délután folyamán rövid időre kiderülhet az ég, és a délutáni órákban 13-14 °C-os maximumra számíthatunk.

Az esti óráktól ismét visszatér a több-felhős ég, és a hőmérséklet visszaesik 11-10 °C-ra, később hajnalig 10 °C körül stabilizálódik.