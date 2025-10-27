október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Újra kisüthet a nap hétfőn – mutatjuk, milyen időjárást ígérnek

Címkék#hőmérséklet#zápor#felhőzet#délelőtt

Bama.hu
Újra kisüthet a nap hétfőn – mutatjuk, milyen időjárást ígérnek

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Quality Stock Arts

Hétfőn reggel továbbra is borongós, nyirkos idő várható a dél-magyarországi térségben, köztük Pécsen. Az éjszaka folyamán megszűntek ugyan a záporok, de a felhőzet nem oszlott fel teljesen, a reggeli órákban is csak 7-8 °C-ot mérhetünk.

Délelőtt fokozatosan mérséklődik a felhőzet, és dél körül már egyre inkább előbújik a nap: 9–10 órára a hőmérséklet eléri a 10–11 °C-ot, déltájban pedig akár 12–13 °C-ig is emelkedhet. A délután folyamán rövid időre kiderülhet az ég, és a délutáni órákban 13-14 °C-os maximumra számíthatunk.

Az esti óráktól ismét visszatér a több-felhős ég, és a hőmérséklet visszaesik 11-10 °C-ra, később hajnalig 10 °C körül stabilizálódik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu