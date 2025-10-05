1 órája
Vasárnap hazánkra is lecsap az Amy ciklon
Jóval gyengébb formában érkezik meg Magyarországra az Amy viharciklon hidegfrontja. Itthon legfeljebb szélerősödést és jellemzően kis mennyiségű csapadékot fog okozni – olvasható a met.hu-n. Az Amy nevű ciklon súlyos fennakadásokat okozott Európa több országában, az Ír-szigeten pedig egy 40 éves férfi életét vesztette a vihar következtében.
Várható időjárás Baranyában
Vasárnap
Északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.
Hétfő
A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé emelkedik.
Kedd
A nap első felében erősen felhős lesz ég, helyenként záporok kíséretében. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Az északnyugati szél megélénkül.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu).