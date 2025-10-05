Vasárnap hazánkra is lecsap az Amy ciklon

Várható időjárás Baranyában

Vasárnap

Északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

Hétfő

A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé emelkedik.

Kedd

A nap első felében erősen felhős lesz ég, helyenként záporok kíséretében. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Az északnyugati szél megélénkül.