Baljós jelek a Vénuszon: ebbe az irányba tart a Föld

Egy új kutatás szerint hatalmas, üreges alagutak – úgynevezett lávacsatornák – rejtőznek a Vénuszt borító kőzetkéreg mélyén − számolt be róla a koponyeg.hu. Ezek méretükben vetekednek a Holdon vagy a Marson ismert hasonló képződményekkel, és különösen érdekesek, mivel a bolygó gravitációja a Földéhez hasonló.

A Vénusz titkai kifürkészhetetlenek, vagy mégsem?

Fotó: MTI / Forrás: MW

A Vénusz sok mindenre választ adhat

A Vénusz felszíne rendkívül zord: mintegy 480 °C-os hőmérséklet, a földi érték kilencvenszeresének megfelelő légnyomás és maró kénsavfelhők jellemzik. A kutatók radaros térképezéssel hosszú, láncszerű mélyedéseket és beszakadásokat azonosítottak, amelyek egykori lávafolyásokhoz és pajzsvulkánokhoz kapcsolódnak. Ezek a mintázatok arra utalnak, hogy a felszín alatt egykor hatalmas lávacsatornák húzódhattak, amelyek később részben beomlottak.

A meglepetést az okozza, hogy a Vénusz gravitációja miatt ilyen nagy alagutak létrejötte nem tűnt valószínűnek. A kutatók szerint a bolygón a láva fizikai tulajdonságai – például a hőmérséklet és a nyomás hatására bekövetkező viszkozitásváltozás – lehetővé tehették, hogy a csatornák szélesebbek és laposabbak legyenek, mint amilyeneket a Földön ismerünk.

Miért fontos ez a felfedezés?

A Vénusz geológiai és vulkanikus folyamatai sok tekintetben eltérnek a Földétől, és ez a felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó fejlődését. Segíthet megérteni, hogyan válhatott a Vénusz a Naprendszer egyik legforróbb és legkietlenebb világává, miközben valaha akár földszerű, vízben gazdag bolygó is lehetett.

A kutatás a jövő űrmissziói számára is izgalmas lehetőségeket kínál. A tervezett nagyfelbontású radarral felszerelt szondák akár több száz méterrel a felszín alá is betekinthetnek, feltárva ezeket a rejtett járatokat.

Lehetséges jövőbeli szerepük

Bár a Vénusz felszíne ma extrém környezet, az ilyen föld alatti üregek elméletileg védelmet nyújthatnak a hő és a sugárzás ellen. Egy napon ezek a lávacsatornák szolgálhatnak biztonságos helyszínül robotoknak vagy akár emberi kutatásoknak is.

