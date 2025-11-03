november 3., hétfő

Akkor ennyit a jó időről? Tényleg visszavágnak a felhők?

Jó, annak azért örülünk, hogy nem lesznek mínuszok, se tomboló szél, se olyan eső, mintha dézsából öntenék. De olyan szép sem lesz az idő, mint volt a múlt héten.

Akkor ennyit a jó időről? Tényleg visszavágnak a felhők?

Persze nem kellene meglepődnünk, sem elkeserednünk – hát végül is november van, mit szeretnénk? De igazából pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk: sok szép napsütést, ami tartson ki mondjuk december 20-ig, amikor egy csapásra, bő egy hét erejéig legyen majd hóesés, meg hideg, ropogjon a talpunk alatt, épüljenek a hóemberek, repüljenek a hógolyók – aztán úgy január másodika környékén megint legyen olyan idő, mint volt a múlt héten.

De persze tudjuk ám mi is, hogy ez csak vágyálom – a hidegedés ugyanis elkezdődött, és lassan az uralma alá von mindent. A héten már nem megyünk 16 fok fölé, sőt, egyre hűvösebb lesz, most még esők nélkül, de szerdán azok is megjönnek.

 

