Időjárás
35 perce
Akkor ma egész nap legyünk a szabad levegőn!
A szombatot is szerettük, de a vasárnap még annál is jobb lesz: az előrejelzések szerint ma megböki a higanyszál a 20-at.
Minden előrejelzés szerint brutálisan szép időnk lesz ma, és csak azt bánjuk, hogy fél öt felé már sötétedni kezd – mert szívünk szerint még tovább maradnánk a friss levegőn. A reggeli hűvösség ugyanis gyorsan továbbáll, késő délelőtt már 14-15 fokkal számolhatunk, ami ebéd utánra 20-ra is felugrik.
S ha ehhez hozzávesszük, hogy esőre sincs kilátás, akkor bátran mondhatjuk, hogy varázslatos vasárnap vár ránk.
