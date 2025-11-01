Most akkor ez mi?
3 órája
Ennél bolondabb időjárást nehéz lenne találni – tényleg naptej kell novemberben?!
Miközben most már tényleg mindjárt itt a tél, hiszen mától hivatalosan is november, az időjárásnak erről nem szólt senki, nagyon úgy fest.
Vagy az is lehet, hogy csak teljesen megbolondult minden, de minden – más magyarázatot ugyanis nehéz arra találnunk, hogy egy éve ilyenkor már bőven fűtöttünk, most meg egész nap nyitva lehet az ablak, sőt, legyen is, mert csak a meleg jön be kintről.
Az előrejelzések szerint szombaton csapadék egyáltalán nem várható, és mérsékelt marad a délkeleti szél. Kora reggel 11, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet – azaz ha tehetjük, mozduljunk ki, mert könnyen lehet, hogy egy hét múlva már nem lesz ilyen mosolygós a külvilág.
