Húzzuk szorosabbra a kabátot, nem ez lesz a kedvenc napunk
Nem kell meglepődnünk azon, hogy hidegebbre fordult az idő, hiszen hát november van – de annyira jó volt ez az elhúzódó vénasszonyok nyara!
Az előrejelzések szerint kedden sok napsütésre számíthatunk, említésre méltó csapadék szerencsére nem várható. Általában gyenge marad az északi, északnyugati szél. Kora reggel 5 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig 14 fok körüli csúcsértéket mérhetünk.
Nem lesz tehát olyan lazulás, mint volt például múlt héten, de szerencsére azért nagyon hideggel sem kell számolnunk – de ne legyenek illúzióink: a hét második fele már korántsem lesz ilyen békés, nyugodt!
