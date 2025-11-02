november 2., vasárnap

Achilles névnap

Lehűlés jön

52 perce

Ősziesre fordul az időjárás

Címkék#zápor#Baranya#rétegfelhőzet#fagy#hidegfront

Eső, köd, hajnali fagyok – ezek várhatók az elkövetkezendő napokban, a tavaszias időjárásnak szép lassan búcsút inthetünk a jövő héten. Az időjárás előrejelzések szerint Baranyában éjszakánként fokozódik a pára- és ködképződés, éjjelente kisebb fagyokra már lehet majd számítani, de nem fog az ország egészében nulla fok alá csökkenni a hőmérséklet.

Wald Kata
Ősziesre fordul az időjárás

November 3-án, hétfőn reggelre egy hidegfront érkezik Baranyába, ami esőt záporokat hoz, hajnalban 5 és 10 °C körüli hőmérsékletek várhatók, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Az időjárás előrejelzések szerint napközben se számíthatunk 11-12 °C-nál melegebbre, ami jelentős visszaesés a hévégi tavaszias hőmérsékleti értékekhez képest. Délután és este kelet felé távozik a csapadékzóna.  A késő esti órákban 5-7 °C  körüli maximumok várhatók, ami megfelel az őszi értékeknek. 

köd pára ősz időjárás
Érkezik a köd, a pára - ősziesre fordul az időjárás
 

Az időjárás ősziesre fordul 

Az idő előrehaladtával pedig egyre nagyobb területen képződhet köd, pára, illetve rétegfelhőzet, amely a nappali órákban eleinte nagyrészt feloszlik, ám a hét második felében már lehetnek egész nap szürke, borongós, nyirkos tájak. A tavaszias időjárásnak búcsút inthetünk. 

 

 

 

 

