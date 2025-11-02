November 3-án, hétfőn reggelre egy hidegfront érkezik Baranyába, ami esőt záporokat hoz, hajnalban 5 és 10 °C körüli hőmérsékletek várhatók, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Az időjárás előrejelzések szerint napközben se számíthatunk 11-12 °C-nál melegebbre, ami jelentős visszaesés a hévégi tavaszias hőmérsékleti értékekhez képest. Délután és este kelet felé távozik a csapadékzóna. A késő esti órákban 5-7 °C körüli maximumok várhatók, ami megfelel az őszi értékeknek.

Érkezik a köd, a pára - ősziesre fordul az időjárás



Az idő előrehaladtával pedig egyre nagyobb területen képződhet köd, pára, illetve rétegfelhőzet, amely a nappali órákban eleinte nagyrészt feloszlik, ám a hét második felében már lehetnek egész nap szürke, borongós, nyirkos tájak. A tavaszias időjárásnak búcsút inthetünk.