Döbbenetesen szép lesz az idő holnap – mi már valami összeesküvésre gyanakszunk

Miközben a naptár szerint már az ősz utolsó hónapjában járunk, ez a november mégsem tűnik éppen hagyományosnak: olyan meleg van ugyanis, hogy ez csak valami globális összeesküvés része lehet, amelynek részeként mondjuk Kelet-Afrikában most hópelyhek tűnnek fel a horizont peremén. Ráadásul se eső, se szél, csak és csupán napsütés, ez az osztályrészünk – az időjárás ma a mi oldalunkon áll.

Az időjárás egészen gyönyörű lesz vasárnap.

Az időjárás kicsit megbolondult

A szombat se volt semmi, de a vasárnap egészen szürreális lesz: az előrejelzések szerint kora délután Pécsett és Baranya vármegyében simán mutathat 21 fokot is a hőmérő. S ha ehhez hozzávesszük, hogy már reggel nyolckor elhagyjuk a 10 fokot, akkor bátran mondhatjuk, hogy gyönyörű, a legszebb őszi nap vár ránk.