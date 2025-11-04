november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Milyen idő lesz holnap Pécsen? Napfény, enyheség – és egy kis esti fordulat!

Címkék#környék#délután#reggel

A holnapi időjárás Pécsen igazi őszi arcát mutatja majd: sok napsütés, enyhe nappali hőmérséklet és csapadékmentes, nyugodt idő várható. A reggel még hűvös lesz, de napközben kellemessé válik az idő, estére viszont ismét lehűl a levegő.

Bama.hu
Milyen idő lesz holnap Pécsen? Napfény, enyheség – és egy kis esti fordulat!

A holnapi időjárás kedden, november 4-én derűs és száraz lesz Pécsen és Baranya megyében. A reggeli órákban 12 fok körüli hőmérséklet várható, a levegő tiszta marad, és sem eső, sem tartós felhősödés nem zavarja meg a napsütést. A mérsékelt északnyugati szél 16 km/h-s maximális lökésekkel fújhat, de nem okoz kellemetlenséget. A kora délelőtti órákban néhol pára vagy ködfoltok képződhetnek, ezek azonban gyorsan feloszlanak, így hamar kisüt a nap.

A nap folyamán folytatódik a napos, kora őszi időjárás, a hőmérséklet délutánra 15 fokig emelkedik. Az égbolt szinte teljesen derült marad, csupán elvétve jelenhet meg néhány gomolyfelhő, csapadékra viszont továbbra sem kell számítani. Az északi szél gyengén vagy mérsékelten fúj, legfeljebb 15 km/h-s lökésekkel. A hőérzet kellemes lesz, tipikus, napfényes őszi délután várható Pécsen és környékén, ami ideális időt kínál szabadtéri programokra.

Az est közeledtével sem változik számottevően a holnapi időjárás, továbbra is derült, csillagos égbolt borul a térségre. A levegő azonban gyorsan lehűl, estére 8 fok körüli hőmérséklet valószínű. A gyenge északkeleti szél alig lesz érezhető, csupán 5 km/h körüli lökésekkel. Csapadékmentes, nyugodt estére és éjszakára van kilátás, a látási viszonyok jók maradnak.

A következő nap, november 5-e is hasonlóan alakul: sok napsütés, hűvös reggel és kellemes, száraz délután várható, viszont hajnalban a völgyekben gyenge fagy sem kizárt.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Összességében a holnapi időjárás Pécsen és Baranyában napos, derűs és csapadékmentes lesz, a nappali órákban kellemes hőmérséklettel, estére viszont jelentős lehűléssel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu