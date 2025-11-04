3 órája
Milyen idő lesz holnap Pécsen? Napfény, enyheség – és egy kis esti fordulat!
A holnapi időjárás Pécsen igazi őszi arcát mutatja majd: sok napsütés, enyhe nappali hőmérséklet és csapadékmentes, nyugodt idő várható. A reggel még hűvös lesz, de napközben kellemessé válik az idő, estére viszont ismét lehűl a levegő.
A holnapi időjárás kedden, november 4-én derűs és száraz lesz Pécsen és Baranya megyében. A reggeli órákban 12 fok körüli hőmérséklet várható, a levegő tiszta marad, és sem eső, sem tartós felhősödés nem zavarja meg a napsütést. A mérsékelt északnyugati szél 16 km/h-s maximális lökésekkel fújhat, de nem okoz kellemetlenséget. A kora délelőtti órákban néhol pára vagy ködfoltok képződhetnek, ezek azonban gyorsan feloszlanak, így hamar kisüt a nap.
A nap folyamán folytatódik a napos, kora őszi időjárás, a hőmérséklet délutánra 15 fokig emelkedik. Az égbolt szinte teljesen derült marad, csupán elvétve jelenhet meg néhány gomolyfelhő, csapadékra viszont továbbra sem kell számítani. Az északi szél gyengén vagy mérsékelten fúj, legfeljebb 15 km/h-s lökésekkel. A hőérzet kellemes lesz, tipikus, napfényes őszi délután várható Pécsen és környékén, ami ideális időt kínál szabadtéri programokra.
Az est közeledtével sem változik számottevően a holnapi időjárás, továbbra is derült, csillagos égbolt borul a térségre. A levegő azonban gyorsan lehűl, estére 8 fok körüli hőmérséklet valószínű. A gyenge északkeleti szél alig lesz érezhető, csupán 5 km/h körüli lökésekkel. Csapadékmentes, nyugodt estére és éjszakára van kilátás, a látási viszonyok jók maradnak.
A következő nap, november 5-e is hasonlóan alakul: sok napsütés, hűvös reggel és kellemes, száraz délután várható, viszont hajnalban a völgyekben gyenge fagy sem kizárt.
Jelenleg nincs érvényben riasztás.
Összességében a holnapi időjárás Pécsen és Baranyában napos, derűs és csapadékmentes lesz, a nappali órákban kellemes hőmérséklettel, estére viszont jelentős lehűléssel.