Milyen idő lesz holnap Pécsen? Napfény, enyheség – és egy kis esti fordulat!

A holnapi időjárás kedden, november 4-én derűs és száraz lesz Pécsen és Baranya megyében. A reggeli órákban 12 fok körüli hőmérséklet várható, a levegő tiszta marad, és sem eső, sem tartós felhősödés nem zavarja meg a napsütést. A mérsékelt északnyugati szél 16 km/h-s maximális lökésekkel fújhat, de nem okoz kellemetlenséget. A kora délelőtti órákban néhol pára vagy ködfoltok képződhetnek, ezek azonban gyorsan feloszlanak, így hamar kisüt a nap.

A nap folyamán folytatódik a napos, kora őszi időjárás, a hőmérséklet délutánra 15 fokig emelkedik. Az égbolt szinte teljesen derült marad, csupán elvétve jelenhet meg néhány gomolyfelhő, csapadékra viszont továbbra sem kell számítani. Az északi szél gyengén vagy mérsékelten fúj, legfeljebb 15 km/h-s lökésekkel. A hőérzet kellemes lesz, tipikus, napfényes őszi délután várható Pécsen és környékén, ami ideális időt kínál szabadtéri programokra.