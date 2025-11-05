Milyen idő lesz holnap Pécsen? Napsütés, nyugalom és igazi őszi hangulat vár!

november 4., kedd

A holnapi időjárás Pécsen csendes, derűs és kellemes őszi napot ígér. A reggel hűvös lesz, napközben sok napsütésre számíthatunk, estére viszont ismét lehűl a levegő. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad.

Fotó: MW

A holnapi időjárás szerdán, november 5-én nyugodt, napos és csapadékmentes lesz Pécsen és Baranyában. Délelőtt 11 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, az ég enyhén felhős lehet, de a napsütés dominál. A mérsékelt délkeleti szél 17 km/h körüli lökésekkel fújhat, de ez nem rontja a kellemes, kora őszi hangulatot. A látási viszonyok jók lesznek, a pára és a köd gyorsan feloszlik a reggeli órákban.

Délutánra a hőmérséklet 14 fok körül tetőzik, az ég szinte teljesen derült marad, csapadék sehol sem valószínű. Az északkeleti szél 15 km/h-s maximális lökésekkel fúj, mérsékelt marad, így a levegő továbbra is friss, de kellemes. A napsütés végig kitart, így a napközbeni hőérzet kifejezetten kellemes lesz, ideális időt kínálva szabadtéri programokra vagy egy délutáni sétára.

Estére viszont fokozatos lehűlés várható: a hőmérséklet 6 fok környékére esik vissza. Az ég derült marad, a gyenge északkeleti szél 10 km/h körüli lökésekkel lengedez. A holnapi időjárás Pécsen tehát estére is nyugodt és csapadékmentes marad, de a hőmérséklet-különbség miatt érdemes melegebben felöltözni, ha a szabadban tartózkodunk.

A következő nap, november 6-a, hasonló időjárást hoz: derült, napos idő várható, gyenge reggeli fagy lehet, de napközben továbbra is száraz és kellemesen enyhe marad az idő.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Összességében a holnapi időjárás Pécsen és Baranyában derűs, napos és csapadékmentes lesz, a nappali órákban kellemes őszi hőmérséklettel, estére viszont markáns lehűléssel.

 

