Eldőlt: ilyen idő lesz télen! Kezdjünk el készülni!

A Severe Weather Europe legfrissebb elemzése szerint több globális éghajlati tényező is arra utal, hogy a 2025/2026-os téli időjárás a megszokottnál hidegebb lehet az északi félteke számos régiójában, köztük Európában, Kanadában és az Egyesült Államok egyes részein. Az elemzés szerint a következő hónapokban várható légköri és óceáni mintázatok együttesen olyan feltételeket teremthetnek, amelyek kedveznek a hideg és havas időszakok kialakulásának.

A téli időjárás előreláthatólag zord és hideg lesz, legalábbis több jel is ebbe az irányba mutat.

A téli időjárás egyik legbefolyásolóbb tényezője lehet a La Nina

A Csendes-óceán térségében a modellek a La Nina jelenség kialakulását jelzik. A La Nina rendszerint a sarkvidéki hideg légtömegek déli irányú elmozdulását segíti elő, ami hidegebb, csapadékosabb teleket eredményezhet. Az elmúlt évtized hasonló időszakaiban, például a 2010/2011-es tél idején, Európában több régióban is tartós hideghullámok alakultak ki, ami megerősíti a mostani előrejelzések lehetséges kimenetelét.

Több folyamat is ebbe az irányba mutat

A magaslégköri poláris örvény, amely az Északi-sark körül alakul ki, a tél elején a várakozások szerint gyengülhet. Egy instabil vagy gyenge poláris örvény gyakran okoz hirtelen lehűléseket, mivel ilyenkor a sarkvidéki hideg légtömegek délre törhetnek, elérve Európát és Észak-Amerikát. A Severe Weather Europe szerint ez a tényező döntő szerepet játszhat a tél alakulásában, különösen, ha a légköri folyamatok a La Nina hatásaival együtt erősítik a hideg levegő mozgását.

Az Atlanti-óceán északi részén jelenleg melegebb a tengerfelszín az átlagosnál, ami hatással van az időjárási rendszerekre és a ciklonpályák alakulására. A kontinensre nézve kulcsfontosságú az Észak-atlanti Oszcilláció (NAO) viselkedése: negatív fázis esetén Európában hidegebb, havasabb telek jellemzők. A jelenlegi mintázatok alapján nőhet az esélye egy ilyen időszaknak a 2025/26-os tél során.

Európában a modellek Észak- és Közép-Európában a szokásosnál hidegebb időt, Dél-Európában pedig enyhébb, csapadékosabb viszonyokat valószínűsítenek. A Kárpát-medence a két zóna határán helyezkedik el, ezért a tél várhatóan változékony lesz, a hideg és enyhe periódusok váltakozásával. A hóval borított napok száma ugyanakkor az átlag fölé emelkedhet, különösen az Alpokban és a Kárpátokban, ahol a cikk szerint jó eséllyel erős síszezon várható. Ahogy azt a Severe Weather Europe is hangsúlyozza, hogy a hosszú távú időjárás előrejelzések jelentős bizonytalansággal járnak.