november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aprítsunk össze elég tűzifát

51 perce

Eldőlt: ilyen idő lesz télen! Kezdjünk el készülni!

Címkék#tél#La Nina#hideg

A hosszútávú időjárás előrejelzések gyakran tévednek, de akadnak tendenciák, amelyek jól megfigyelhetőek. A téli időjárás eszerint a modell szerint nem lesz kegyes hozzánk.

Bama.hu
Eldőlt: ilyen idő lesz télen! Kezdjünk el készülni!

Nem tesszük zsebre, amit a La Nina hoz nekünk.

Forrás: MW

Fotó: Kovács Liliána

A Severe Weather Europe legfrissebb elemzése szerint több globális éghajlati tényező is arra utal, hogy a 2025/2026-os téli időjárás a megszokottnál hidegebb lehet az északi félteke számos régiójában, köztük Európában, Kanadában és az Egyesült Államok egyes részein. Az elemzés szerint a következő hónapokban várható légköri és óceáni mintázatok együttesen olyan feltételeket teremthetnek, amelyek kedveznek a hideg és havas időszakok kialakulásának.

téli időjárás
A téli időjárás előreláthatólag zord és hideg lesz, legalábbis több jel is ebbe az irányba mutat.
Forrás: MW

A téli időjárás egyik legbefolyásolóbb tényezője lehet a La Nina

A Csendes-óceán térségében a modellek a La Nina jelenség kialakulását jelzik. A La Nina rendszerint a sarkvidéki hideg légtömegek déli irányú elmozdulását segíti elő, ami hidegebb, csapadékosabb teleket eredményezhet. Az elmúlt évtized hasonló időszakaiban, például a 2010/2011-es tél idején, Európában több régióban is tartós hideghullámok alakultak ki, ami megerősíti a mostani előrejelzések lehetséges kimenetelét.

Több folyamat is ebbe az irányba mutat

A magaslégköri poláris örvény, amely az Északi-sark körül alakul ki, a tél elején a várakozások szerint gyengülhet. Egy instabil vagy gyenge poláris örvény gyakran okoz hirtelen lehűléseket, mivel ilyenkor a sarkvidéki hideg légtömegek délre törhetnek, elérve Európát és Észak-Amerikát. A Severe Weather Europe szerint ez a tényező döntő szerepet játszhat a tél alakulásában, különösen, ha a légköri folyamatok a La Nina hatásaival együtt erősítik a hideg levegő mozgását.

Az Atlanti-óceán északi részén jelenleg melegebb a tengerfelszín az átlagosnál, ami hatással van az időjárási rendszerekre és a ciklonpályák alakulására. A kontinensre nézve kulcsfontosságú az Észak-atlanti Oszcilláció (NAO) viselkedése: negatív fázis esetén Európában hidegebb, havasabb telek jellemzők. A jelenlegi mintázatok alapján nőhet az esélye egy ilyen időszaknak a 2025/26-os tél során.

Mit mutat az időjárás radar?

Európában a modellek Észak- és Közép-Európában a szokásosnál hidegebb időt, Dél-Európában pedig enyhébb, csapadékosabb viszonyokat valószínűsítenek. A Kárpát-medence a két zóna határán helyezkedik el, ezért a tél várhatóan változékony lesz, a hideg és enyhe periódusok váltakozásával. A hóval borított napok száma ugyanakkor az átlag fölé emelkedhet, különösen az Alpokban és a Kárpátokban, ahol a cikk szerint jó eséllyel erős síszezon várható. Ahogy azt a Severe Weather Europe is hangsúlyozza, hogy a hosszú távú időjárás előrejelzések jelentős bizonytalansággal járnak.

Így alakul az időjárás Pécsen

A téli hónapok még váratnak magukra, de egy markáns hidegfrontnak köszönhetően az igazi ősz a hét elején lecsapott térségünkre. Pécsen és a Dunántúlon kiadós csapadékra számíthatunk, jelentős légmozgással. Kedden aztán lecsendesedik a szél, ennek köszönhetően megjelennek a novemberi ködfoltok, a hajnali fagy.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu