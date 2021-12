Továbbra is felveszik a kesztyűt a Baranya Speciális Mentők Egyesület tagjai a darazsakkal. Az egyesület szükség esetén továbbra is megküzd a padlástérbe, madáretetőbe vagy éppen föld alá költöző agresszív rovarokkal. Több mint húsz alkalommal – többek között Pécsett, Harkányban, Siklóson és Villányban is – számoltak fel darázsfészkeket, megóvva ezzel családi házak lakóit, sőt, óvodás gyermekeket is, hiszen egy alkalommal a kolónia egy óvoda közelében telepedett le.