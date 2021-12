A napokban újabb hazai top bűnöző akadt horogra. A 33 éves férfit országosan körözték, rovásán emberölés kísérlete, lőfegyverrel visszaélés, garázdaság és lopás szerepelt. A bűnözőt a TEK-esek segítségével a rendőrök zuglói búvóhelyén fogták el.

Amint egy név kiesik a top bűnözők listájáról, rögtön új név kerül a helyére. Nemrégiben frissítették a listát, amelyen több veszélyes bűnöző kapott helyet. Az egyik legkeresettebb Plank Zoltán, aki 2014-ben társaival kirabolt két kínai üzletembert a fővárosban. A csuklyát viselő támadók gázsprével lefújtak két ázsiai férfit, majd elvették a táskájukat, amiben 400 millió forint volt. A helyszínről kisbusszal menekültek, és több lövést is leadtak az őket üldöző kínaiak autójára. A támadók közül két férfit elfogtak, ám Plank Zoltánnak és a pénznek nyoma veszett. A rendőrség egymillió forintot ajánlott fel annak, aki segít a férfi felkutatásában.



A listán baranyaiak is szerepelnek. Az egyik legrégebben, 2019 óta keresett a siklósi születésű Nikolics Tibor, akinek rovásán nagyobb kárt okozó csalás bűntette szerepel, továbbá távollétében költségvetési csalás bűntette miatt is elítélték. Úgy tudjuk, hogy a férfi tagja volt annak a bandának, ami Szlovákiából behozott cukoráfával ügyeskedett.

A pécsi Egri Norbertet csalás, ittas járművezetés miatt körözik, a terhére róttak kapcsán nemzetközi elfogatóparancs van kiadva ellene. A 43 éves férfi ismeretlen helyen tartózkodik, a szekszárdi rendőrség kétszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki a fejére. Ezt az kapja, aki segít a felkutatásában. Egy új baranyai név is felkerült a listára, Futó Csaba László, akit költségvetési csalás miatt ítéltek el, ám a szabadságvesztés letöltését nem kezdte meg.