Sepertessünk!

Idén huszonegy alkalommal kéménytűz okozott háztüzet Baranya megyében. A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény ingyenes ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását is. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalom.