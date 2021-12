Az elmúlt héten a gyorshajtásnak, az elsőbbségadás elmulasztásának és a követési távolság be nem tartásának volt a legfőbb szerepe a balesetek bekövetkezésében. Az ittasság gyanúja egy balesetnél merült fel, idén már 36 alkalommal okozott sérüléses balesetet ittas állapotban lévő sofőr.

A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy mindig az út-, időjárási- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg haladási sebességüket, és tartsák be a jelzőtáblák utasításait. Emellett fontos a követési távolság helyes megválasztása is. Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni. Vigyázzanak magukra, akár járművel, akár gyalogosan veszünk részt a közlekedésben!