Megindult az ünnepek előtti utolsó „nagy roham”, így az utakon is jóval többen közlekednek, ami ingerültebbé, türelmetlenebbé teszi az embereket. A rendőrség arra kér minden közlekedőt, hogy a bevásárlóközpontok parkolóiban is figyeljenek egymásra, legyenek előzékenyek, türelmesek a közlekedés többi résztvevőivel szemben. Amennyiben hosszabb útra indulnak, ellenőriztessék a járművük műszaki állapotát. A fék, a futómű, az akkumulátor és a gumik állapota nagyon fontos, illetve mindig legyen az autóban takaró, jégkaparó és hólánc, valamint gondoskodjanak téli szélvédőmosó folyadékról is.