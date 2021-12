Az esetről bővebb információt kértünk a Baranya megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályától is, akik elmondták, hogy egy 80 éves férfi kora délután elment otthonról kutyát sétáltatni Pécsett, a Makra dűlőben, majd a kutya egy óra múlva hazatért a bácsi nélkül. Az egyik hozzátartozója azonnal a férfi keresésére indult, azonban nem járt sikerrel.

A bejelentést követően több járőr, valamint egy kutyás rendőr is megkezdte az idős férfi keresését, és közel fél óra alatt meg is találták. A bácsi nem sérült meg, orvosi ellátást nem kért, csak nagyon fázott, és azt is elmondta, hogy a kutyáját kereste. A rendőrök átadták a hozzátartozójának, aki hazavitte őt.

Olvasónk az alábbi levelet küldte nekünk:

Köszönetet mondok a rendőröknek 2021.12.27. este a Patacsi erdőbe eltévedt 80 éves apósom megtalálásáért. A kutyavezető és kutyája fantasztikus munkát végeztek. L. L.