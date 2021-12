A karácsonyfatüzek időszaka még csak most kezdődik, emelték ki a tűzoltók, hiszen a fűtött lakásban a fenyők mostanra száradnak ki annyira, hogy könnyen lángra kapjanak. Elég egy kis szikra és egy pár másodpercen belül már az egész karácsonyfa lángokban áll, három-négy perc pedig elég ahhoz, hogy a tűz átterjedjen a szobára. Ezért nem szabad a száraz karácsonyfa közelében égő gyertyát, csillagszórót elhelyezni. Érdemes a fényfüzérekre is odafigyelnünk, mivel volt már olyan eset az elmúlt években, hogy a zárlatos égősor miatt keletkezett tűz a lakásban. Emiatt, figyelmeztetnek a tűzoltók, minden esetben ha elmegyünk otthonról, érdemes áramtalanítani, vagyis kihúzni a konnektorból a fényfüzért.



– Ha mégis tűz keletkezne a lakásban, a feszültség alatt lévő elektromos berendezést vízzel oltani életveszélyes, mivel a víz jól vezeti az áramot. Elektromos berendezést csak a konnektorból való kihúzás után szabad vízzel oltani. A még feszültség alatt lévő berendezések oltása porral oltó tűzoltó készülékkel történhet biztonságosan – emelte ki a tűzoltóság sajtóosztálya.

A szakemberek szerint, hogy kevesebb lett a fenyőfatűz az elmúlt években az annak is betudható, hogy míg korábban népszerűek voltak a csillagszórók, ezt már kevesebb helyen használják, illetve az emberek is körültekintőbbek lettek. Jobban odafigyelnek a biztonságra, a fényfüzéreket megbízható helyen szerzik be, illetve a tűzoltóság által közölt veszélyforrásokra is odafigyelnek.

Óvatosan vásároljuk és használjuk a tűzijátékokat

Szilveszter éjjel félszáz tűzeset keletkezik tűzijátékok miatt az országban. Jellemzően csak kisebb tüzek alakulnak ki, mégis minden évben előfordulnak nagyobb kárral járó esetek is. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy tűzijátékot csak működési engedéllyel rendelkező, nyílt árusítású üzletből vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható, amely az év végén, jellemzően bevásárlóközpontok környékén felállított konténerekben is lehet. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek (alacsonyabb kockázati besorolású tűzijátékok) hozhatók forgalomba. Olyan terméket vásároljunk, ami magyar leírást tartalmaz, hogy tároljuk, hol gyújtsuk meg, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell betartani indításakor.