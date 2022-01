A legfontosabb kérdés, amely felmerül, hogy vajon mennyire vannak biztonságban az iskolai szerverek? A valós osztályzatokat helyre tudják állítani a biztonsági mentés segítségével, s ezentúl ilyen mentést is gyakrabban fognak végezni. A pedagógusok otthoni napló-elérését is további védelemmel kívánják ellátni a biztonság érdekében. Azonban kérdéses, hogy azt, aki feltörte a rendszert a karácsonyi szünetben, legyen az diákcsapat, informatikus, vagy bármiféle algoritmus, vissza tudják-e tartani ezek az intézkedések? Ennek kapcsán az országosan számos iskolában használt Kréta e-napló kapcsán is felmerülhet a kérdés, hogy azok a szerverek mekkora védelem alatt állnak. A külsősök által könnyen hozzáférhető weboldalak és programok az adathalászat veszélyét is magukban rejtik.

Az online adminisztráció és ügyintézés egyértelműen a jelen és még inkább a jövő útja, azonban a pécsi eset rávilágít az internetes biztonság és adatvédelem fontosságára, a rendszergazdák számára is kihívást állítva a minél komolyabb védelem kiépítését illetően.

