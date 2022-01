Hivatalos személy elleni erőszak elkövetése miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 50 éves helyi férfival szemben. Ahogyan azt korábban már megírtuk, a megalapozott gyanú szerint a férfi 2021. október 6-án délután Pécsett, a Nagy Lajos Király útján a járdán parkolt le a gépkocsijával.

A közterület-felügyelet munkatársai a szabálytalan parkolást észlelve – a járművezető távollétében – megkezdték a tényállás rögzítését, de időközben a gépkocsi vezetője is visszatért az autójához. A férfi levette a szélvédőről az intézkedésről szóló iratot, összegyűrte és eldobta, aztán kiabálni kezdett, majd beült az autóba. A közterület-felügyelő odalépett a jármű ajtajához, amelyet a férfi továbbra is be akart csukni, és ennek során többször a felügyelő vállának, illetve felkarjának húzta az ajtót. Végül több alkalommal mellkason ütötte a felügyelőt, majd gépkocsijával elhajtott a helyszínről.

Az eset során a sértett könnyebben megsérült. A rendőrök beazonosították a feltételezett elkövetőt, majd előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.