Közleményükben emlékeztettek: a férfi tavaly július 20-án kora este az egyik komlói áruház parkolójában fenyegette, majd többször megütötte a BVOP munkavállalóját, aki abban a büntetés-végrehajtási intézetben dolgozik körletfelügyelőként, ahol korábban a férfi a büntetését töltötte - adta közre az MTI.

A bántalmazót a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak közreműködésével fogták el a rendőrök. Első fokon még csak hároméves börtönbüntetést kapott tettéért, de a Pécsi Törvényszék négy évre súlyosbította az ítéletet - derül ki a kommünikéből.

A támadás kapcsán a rendőrség júliusban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt indítottak nyomozást a férfi ellen.

Frissítve (Forrás: Pécsi Törvényszék)

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság a január 25-én tartott tanácsülésen a Komlói Járásbíróság 2021. október 6-án kelt elsőfokú ítéletével kiszabott büntetést súlyosította: B. J. vádlottat hivatalos személy elleni erőszak bűntette és testi sértés vétsége miatt – halmazati büntetésül – jogerősen négy év börtönre és öt év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte.

A bíróság megállapította, hogy a vádlott férfi több alkalommal volt már büntetve, és szabadságvesztései végrehajtása során ismerte meg az egyik büntetés-végrehajtási intézetben körletfelügyelőként dolgozó sértettet.

A vádlott 2021. július 20-án 17 óra 30 perc körüli időben egy komlói áruházban vásárolt, majd a parkolóban lévő dohányboltba tért be. A vádlott már az áruházban észlelte, hogy a sértett is ott tartózkodik, látta őt a dohányboltba is bemenni, ezért elhatározta, hogy a korábbi munkája miatt a sértettet felelősségre vonja.

A parkolóban megvárta, amíg a sértett kilép a dohányboltból, odament hozzá, és „Mi volt bent?” kérdéssel a közvetlen testi közelségébe lépett, majd megfenyegette, hogy kinyírja, kicsinálja, továbbá, ha megtudja, hol lakik, elvágja a torkát. Fenyegetésének nyomatékot adva a tenyerének élét elhúzta nyaka alatt, ezzel imitálva a torok elvágását, majd hátrább lépett és nekivetkőzött. Miután az általa eltervezett tettlegességre felkészült, kezét ökölbe szorította, azokat maga elé tartva támadó állásba állt, és lendületből belerúgott a sértettbe, majd ököllel állon ütötte.

A vádlott a sértettet többször is meg akarta ütni, azonban a sértett ez elől részben kitért, részben védekezése során maga is megütötte a vádlottat. A dulakodás során a sértett pólója elszakadt.

A vádlott magatartásának az élettársa vetett véget azzal, hogy figyelmeztette, a tette miatt ismét büntetés-végrehajtási intézetbe fog kerülni.

A sértett hivatalos személynek minősül, akit – a büntetés-végrehajtás hivatalos állományú tagjaként – a vádlott az eljárása miatt bántalmazott.

A sértett a bántalmazás következtében a mellkas jobb felszínén, a has oldalán, a köldök magasságában és a bal vállon karmolásnyomokat szenvedett, a felső ajkán bevérzés keletkezett, és három foga meglazult. A sértett sérülései nyolc napon belül gyógyultak, melyek miatt feljelentésében joghatályos magánindítványt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A másodfokú ítélet indokolása szerint a törvényszék további súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a cselekményeket három, nagyrészt erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt ellene folyó büntetőeljárás hatálya alatt követte el, valamint az elsőfokú bírósághoz képest nagyobb súllyal értékelte, hogy a cselekményeket mindössze 13 nappal a legutolsó elítélését követően követte el. E körülmények sem tartották vissza a vádlottat az újabb bűnelkövetéstől, mely tényből a személyének nagyobb társadalomra veszélyességére lehet következtetni. Az, hogy a vádlott szabadlábon büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó személlyel történő találkozása esetén arra aljas indokkal rátámad, olyan kirívó gátlástalanságról és a közösségi normákat teljes mértékben semmibe vevő erkölcsről adnak tanúbizonyságot, mely mindenképpen indokolja a büntetés súlyosítását.

Az ítélet jogerős.