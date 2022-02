Mindössze öt perc – ennyi időbe telt, hogy egy hétköznap sötétedés után kéregető lépjen oda hozzám a pécsi vasútállomáson. Nemrég egy olvasónk panaszkodott arról, hogy az Indóház téren és környékén gyakran szerez kellemetlen tapasztalatokat.



A legnagyobb baj nem is a kéregetőkkel van, e sorok írója rendszeresen utazik vonattal Budapestre kései órákban, így a helyi lejmolókkal is gyakran találkozik, akik többnyire rendkívül békések. Van, aki őszintén megmondja, mire kell neki pár száz forint.



– Vennék egy sört itt a boltban, ha volna olyan szíves, kisegítene? – találtak meg a kéréssel még pár hónapja.

Olvasónk viszont arról számolt be, a környéken rendszeresen kapnak arra járó nők fenyegető szexuális ajánlatokat, ahogy az alkoholizálás, ordítozás is visszatérő jelenség.



A gyengébbik nem zaklatásának eleddig nem voltam szemtanúja egy alkalommal sem, ahogy legutóbbi ottjártamkor is nyugalom volt. Persze nem mindenki ilyen szerencsés. Épp a napokban olvashattuk a rendőrségi közleményt: „A pécsi nyomozók 2022. január 2-án gyanúsítottként hallgattak ki egy zalakomári testvérpárt. A megalapozott gyanú szerint a 25 éves férfi és 20 éves öccse előző este Pécsett, az Indóház téren szóváltásba keveredtek egy másik férfival. A vitából verekedés lett, majd az idősebb férfi elővett egy kést, amellyel többször megszúrta a sértettet, aki az eset során súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőket, ellenük garázdaság, a 25 éves férfi ellen pedig életveszélyt okozó testi sértés elkövetése miatt is nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.”



Olvasónk állításai tehát nem elrugaszkodottak, azt viszont hozzá kell tenni, hogy a vasútállomás területén térfigyelő rendszer működik, amire a vállalat hangosbemondója gyakran emlékezteti is az utasokat. A hetekben ugyan magam is szemtanúja voltam egy másik, idősebb testvérpár ordítozásának a dohánybolt környékén, de abból balhé nem lett. A testvérpár egyik tagja oda is lépett hozzám tüzet kérni, de nem volt agresszív. A térfigyelő rendszer bizonyára valamelyest képes elrettenteni az állomás területéről az erőszakosabb elemeket.



A kéregetés viszont valóban a „jár a jegyhez”. Mint említettem, öt perce várakoztam a dohánybolt környékén legutóbb, mikor odalépett hozzám egy tizenöt éves forma srác.



– Ne haragudj, tudnál adni 300 forintot vonatjegyre?



– Meddig tudsz elmenni annyiból? – kérdeztem gyanakvón.



– Szigetvárig.



– Hát jó – mondtam, és belemarkoltam a tárcám aprós zsebébe.



A srác megköszönte, majd sarkon fordult.



– Nem arra van ám a pénztár, helló! – kiáltottam utána.



– Tudom – mondta teljes nyugalommal, miközben tempósan lépkedett tovább.



Még megpróbáltam megperzselni egy kétkedő mosollyal, de nem hiszem, hogy hatott rá a pedagógia.